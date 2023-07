Transition écologique : le cobalt, l’envers du rêve électrique

information fournie par France 24 • 07/07/2023 à 15:28

Face à la crise climatique, la voiture électrique porte la promesse d’une transition écologique propre. Elle s'appuie sur le cobalt, un minerai hautement stratégique nécessaire aux batteries. Il se trouve notamment en République démocratique du Congo, qui possède les plus grandes réserves mondiales de cobalt. Il y est exploité à un coût environnemental et humain colossal : travail infantile, pollution des eaux et de l’air, corruption.... L’industrie automobile se livre une bataille féroce, aux dépends de victimes d’un "monde meilleur". Une enquête de Quentin Noirfalisse et Arnaud Zajtman.