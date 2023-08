Tony Parker, une légende, est 'l'un des premiers européens à créer ce pont entre la NBA & l'Europe'

information fournie par France 24 • 14/08/2023 à 16:37

Les stars de la NBA Tony Parker, Dirk Nowitzki, Dwyane Wade et Pau Gasol, ainsi que le légendaire entraîneur des San Antonio Spurs Gregg Popovich, ont fait leur entrée samedi au "Hall of Fame", le Temple de la renommée du basket-ball américain, lors d'une cérémonie à Springfield, dans le Massachusetts. Parker a été quatre fois champion de la NBA avec San Antonio, six fois All-Star et le joueur le plus utile des finales de la NBA 2007. Pour une analyse approfondie de la brillante carrière de Tony Parker, FRANCE 24 reçoit Benjamin Moubeche, Journaliste de sport, spécialiste du basketball et la NBA.