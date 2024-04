information fournie par France 24 • 30/04/2024 à 11:22

Des élections législatives et régionales au Togo visent à mettre en oeuvre une réforme constitutionnelle. La transition vers un régime parlementaire est vue par l'opposition comme un moyen pour Faure Gnassimbé de se maintenir à la tête de l'état en tant que président du conseil des ministres, sans limite de mandats. On va plus loin avec Marie-Roger Biloa et Bruno Daroux.