Ecorama : La Grande Interview • 13/01/2021 à 14:05

Fréquentation des transports publics en ce début d'année, pertes de recettes, remise en cause du business modèle, plan de relance du secteur, mobilité durable et écologique du futur : Thierry Mallet, PDG du Groupe Transdev et président de l'Union des transports publics et ferroviaires (UTP), était l'invité de l'émission Ecorama du 13 janvier 2021, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com