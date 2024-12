information fournie par France 24 • 18/12/2024 à 14:44

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", retour sur les sorties de la semaine. À commencer par "The Wall" de Philippe Van Leeuw. Invité en plateau, le réalisateur revient sur la genèse de ce film dans lequel Vicky Krieps incarne une terrifiante garde-frontière à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. À voir en salles également : la vie de la tragédienne Sarah Bernhardt incarnée par Sandrine Kiberlain et "Le Roi lion" en 3D, plus de 30 ans après la sortie du dessin animé.