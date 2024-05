information fournie par France 24 • 01/05/2024 à 15:07

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche!", Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les sorties de la semaine. À commencer par "The Fall Guy" de David Leitch, une comédie survoltée dans laquelle Ryan Gosling incarne un cascadeur impliqué dans un assassinat commis par l’acteur qu’il est censé doubler à l’écran… Également à voir en salles, un western féministe signé Viggo Mortensen qui met en scène Vicky Krieps, et l'histoire vraie d'un tableau volé avec Alex Lutz et Léa Drucker.