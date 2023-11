"The Crown", la mort de Lady Di racontée dans l’ultime saison de la série

information fournie par France 24 • 16/11/2023 à 15:39

Louise Dupont et Nina Masson vous présentent les meilleures séries du moment. A commencer par le retour ultra-attendu de "The Crown", consacrée à la famille royale britannique sous le règne d’Elizabeth II. Cette sixième et ultime saison, revient notamment sur l’accident fatal sous le Pont de l’Alma, qui coûta la vie à la Princesse Diana, en 1997. A ne pas manquer également, "Split" une série sur la sortie de l’hétérosexualité, signée Iris Brey, spécialiste de la question de la représentation des femmes à l’écran. Et puis, "Tout va bien" un drame familial porté par Virginie Efira et Sara Giraudeau.