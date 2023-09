Thé chinois en péril : le changement climatique diminue les récoltes et change le goût

information fournie par France 24 • 18/09/2023 à 13:14

En Chine, le changement climatique perturbe l’industrie du thé. Le pays est le premier producteur mondial, mais les récoltes au printemps cette année ont diminué de 20 %, selon les chiffres officiels, et le goût du breuvage national évolue aussi. En cause, une sécheresse record l’été dernier. Parmi quelque 2 000 variétés, certaines espèces sont plus sensibles au changement climatique. Lou Kisiela, Antoine Morel et Yan Chen sont allés à la rencontre des agriculteurs et des scientifiques qui veulent trouver des solutions.