Tensions grandissantes entre Kigali et Kinshasa, l'UA appelle au calme

information fournie par France 24 • 30/05/2022 à 23:26

Le ton continue de monter entre le Rwanda et la RD Congo. Kinshasa dénonce le "soutien" du Rwanda au groupe armé M23, groupe rebelle vaincu en 2013 réapparu en mars dernier dans l'Est du Congo. De son côté, Kigali accuse l'armée congolaise de collaboration avec les FDLR, un groupe armé créé à l'origine par des Hutu rwandais réfugiés dans l'est de la RDC après le génocide des Tutsi au Rwanda de 1994. Les précisions de Simon Wohlfahrt à Kigali.