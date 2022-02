information fournie par France 24 • 18/02/2022 à 11:49

L'alerte orange est maintenue, ce vendredi 18 février, dans cinq départements du nord et de l’ouest de la France à l'approche de la tempête Eunice. Les rafales les plus violentes pourraient atteindre les 140 km/h sur les côtes du Pas-de-Calais et du Nord, selon Météo-France. Cette tempête pourrait compliquer le trafic ferroviaire, aérien et maritime. La préfecture du Nord lance un appel à la prudence.