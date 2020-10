Technologie 5G : l'Europe en ondes dispersées ?

France 24 • 09/10/2020 à 18:27

Bruxelles a exhorté les gouvernements européens à accélérer le déploiement de la 5G dans les pays de l'Union. Cette technologie est censée doper la croissance économique et faciliter nos interactions numériques, à l'heure où la pandémie les a rendus plus nécessaires que jamais. Mais des réticences ont été exprimées par de nombreux élus et citoyens, particulièrement en France. Certains s'inquiètent de l'impact sanitaire de ses ondes électromagnétiques, d'autres de notre dépendance à la technologie chinoise, qui pose des questions de sécurité nationale.