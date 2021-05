Tchad : une transition à haut risque

France 24 • 10/05/2021 à 11:33

Cette semaine, Le Monde dans tous ses états est consacré au Tchad, qui traverse une transition politique à haut risque après la mort, le 20 avril dernier, du président Idriss Deby, au pouvoir depuis trente ans. Son fils, Mahamat Idriss Deby, lui a succédé. Il a nommé un Premier ministre civil et un gouvernement de transition, mais le pouvoir, contesté, reste aux mains de la junte. Quels sont les scénarios de sortie de crise possibles ? Cette situation aura-t-elle un impact sur le G5 Sahel, la lutte contre le terrorisme et les relations entre le Tchad et la France ?