Tchad: l'Afrique centrale inquiète

information fournie par France 24 • 31/10/2022 à 11:01

La Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale tente une médiation au Tchad, où les manifestations sont durement réprimées alors qu'une partie de l'opposition conteste les conditions du maintien à la tête du pays de Mahamat Déby par l'armée. Les voisins ont-ils prise sur le pouvoir tchadien ? On va plus loin avec Zyad Limam et Bruno Daroux. Regards croisés aussi sur le tête-à-tête Macron-Scholz alors que la guerre en Ukraine crée des tensions inédites au sein du couple franco-allemand.