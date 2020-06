Talence Euromidcap : profitez de l'expertise de Talence Gestion dans les valeurs moyennes

Boursorama • 12/06/2020 à 14:36

Les qualités des valeurs moyennes ne sont plus à démontrer : ce sont souvent des sociétés familiales, bien gérées et présentes sur de marchés de niche.Toutefois, le compartiment est vaste et les performances boursières loin d'être homogènes. Il est donc crucial de bien savoir choisir ces valeurs, encore plus dans le contexte hors norme actuel. Gérant de Talence Euromidcap, Jean-François Arnaud explique, exemples concrets à la clé, comment sa méthode de sélection permet de trouver les midcaps européennes les plus prometteuses.