Taïwan : vents record suite au passage du typhon Koinu

information fournie par France 24 • 05/10/2023 à 15:48

Des vents record à 342km/h sont enregistrés à Taïwan. Le typhon Koinu prive 330 000 foyers d'électricités. La veille, les autorités taïwanaises avaient annulé plus de 100 vols internationaux et intérieurs et fermé des écoles dans certaines parties du sud de l'île, avant l'arrivée prévue du typhon Koinu, le deuxième à frapper le territoire en un mois. Plus de 200 personnes avaient également été évacuées par crainte de glissements de terrain dans le sud de l'île.