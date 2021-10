information fournie par France 24 • 25/10/2021 à 10:45

Taïwan attise l'appétit du géant chinois. Pékin menace son voisin d'invasion et multiplie ces derniers temps les incursions aériennes. Va-t-on vers un conflit majeur dans ce nouveau point chaud de la planète ? Les réponses et explications de nos reporters et de notre grand témoin, Antoine Bondaz, chercheur, spécialiste de la Chine à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS).