information fournie par France 24 • 26/05/2023 à 18:46

L'Afrique est le continent qui a le taux d’infertilité le plus élevé au monde. Mais le problème est souvent passé sous silence par les couples qui le vivent, et l'accès à l'assistance médicale à la procréation (PMA) reste encore très limité. ActuElles a rencontré des couples concernés et filmé la seule clinique en Côte d'Ivoire qui permet d'avoir recours à la PMA.