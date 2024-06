information fournie par France 24 • 14/06/2024 à 11:17

Au Sénégal, le nouveau gouvernement a annoncé ce jeudi des mesures de baisse des prix des produits de consommation dont le riz, l'huile et le pain, en réponse à la cherté de la vie. C'était une promesse du nouveau président Bassirou Diomaye Faye. Une bonne nouvelle à la veille de la Tabaski, la plus grande fête musulmane du pays. Et à Dakar, la course au mouton est lancé.