information fournie par France 24 • 04/02/2022 à 10:41

Les Etats-Unis revendiquent la mort du chef groupe EI. Un revers pour les jihadistes après l'assaut contre une prison à Hassaké ? On va plus loin avec Hamdam Mostafavi et Bruno Daroux. Regards croisés aussi sur la tentative de médiation d'Erdogan dans le conflit russo-ukainien.