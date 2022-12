Supprimé sous le Shah puis obligatoire après la révolution : le voile, symbole politique en Iran

information fournie par France 24 • 07/12/2022 à 15:13

Tenue pour responsable de la mort de la jeune Mahsa Amini et à l'origine du mouvement de contestation qui ébranle depuis la République Islamique, la police des mœurs va-t-elle être supprimée en Iran ? C'est en tout cas ce qu'a annoncé le procureur général du pays. Main tendue ou mesure cosmétique ? Malgré l'annonce, les appels à manifester se poursuivent dans le pays, et certains protestataires souhaitent même donner un nouveau souffle au mouvement de contestation, en appelant à la grève générale. Un appel sur les réseaux sociaux difficile à orchestrer dans ce pays où les syndicats indépendants sont inexistants. Azadeh Kian, sociologue iranienne et autrice de l'ouvrage "Femmes et pouvoir en Islam" (éditions Michalon, 2019) est notre invitée.