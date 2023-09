information fournie par France 24 • 29/09/2023 à 15:14

Le Premier ministre suédois a évoqué jeudi 29 septembre un renfort de l'armée pour venir à bout de l'escalade de violence entre des gangs qui a tué trois personnes en 24 heures et choqué le pays. Selon les décomptes de la chaîne de télévision publique SVT, 12 personnes sont mortes dans des fusillades et explosions en septembre, le mois le plus meurtrier des quatre dernières années.