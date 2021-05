Stratégie sanitaire : l'heure de "l'examen de conscience"

France 24 • 27/05/2021 à 11:41

Notre invité est le professeur Didier Pittet, épidémiologiste et spécialiste de la prévention des infections. Également président de la mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise du Covid-19 et sur l'anticipation des risques pandémiques, il a rendu son rapport à Emmanuel Macron la semaine dernière. Il y pointe les forces et les faiblesses françaises dans la gestion de la crise et fait 40 propositions afin que le pays anticipe mieux de futures crises.