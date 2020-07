"Stateless", "P-Valley", "Brave New World"... les séries à ne pas manquer en juillet

France 24 • 29/07/2020 à 13:29

Dans ce numéro 100% séries d'À l'Affiche, Dheepthika Laurent et Clovis Casali passent en revue les nouveautés du mois, à commencer par "Stateless", un drame déchirant sur la demande d'asile, coproduit par Cate Blanchett et diffusé sur Netflix. Au sommaire également : "P-Valley" qui suit le parcours de strip-teaseuses au cœur de la communauté afro-américaine, et le lancement de la nouvelle plateforme de streaming de NBC, Peacock, avec en création originale "Brave New World", une adaptation moderne du "Meilleur des mondes" d'Aldous Huxley.