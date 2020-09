"Splinternet" : halte à la fragmentation du web !

France 24 • 11/09/2020 à 19:27

Internet Society tire la sonnette d'alarme : l'Internet tel que nous le connaissons pourrait bientôt disparaître. Entre guerre tech sino-américaine et blocage du web par les autorités biélorusses par exemple, le réseau devient moins résistant et ouvert. l'ONG internationale propose une boîte à outils pour aider décideurs politiques et citoyens à faire les bons choix en matière de régulation. Konstantinos Komaitis, son directeur politique et stratégie, pousse un clic du cœur pour la défense d'un Internet libre.