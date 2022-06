Spirale de violence au Michoacan : l'État mexicain au cœur de la guerre des gangs

information fournie par France 24 • 16/06/2022 à 11:04

Le Mexique demeure l'un des pays les plus sanglants du continent américain. Depuis 2006, les autorités y ont recensé plus de 340 000 assassinats, dont beaucoup dans l'État du Michoacan, sûrement l'un des plus ravagés par la violence. En cause, la plupart du temps : des guerres de territoire entre bandes rivales impliquées dans le trafic de drogue et d'autres activités illégales. Reportage de Laurence Cuvillier et Quentin Duval, correspondants de France 24 sur place.