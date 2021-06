Boursorama • 25/06/2021 à 15:37

Déjà bien connu de nombreux Français, le spécialiste de la vente en ligne d'articles de mode (chaussures, prêt à porter) en France et en Europe s'introduit en Bourse.

Boris Saragaglia, co-fondateur et PDG de Spartoo revient sur le positionnement de son groupe et explique en quoi cette étape est stratégique pour le développement et les ambitions de Spartoo.

L'offre est ouverte jusqu'au 1er juillet.