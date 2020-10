"Sous les étoiles de Paris" : rencontre avec Catherine Frot

France 24 • 29/10/2020 à 17:16

À la fois drôle et émouvante, mystérieuse et accessible, Catherine Frot est inimitable. Depuis sa révélation dans "Un air de famille", il y a près de 25 ans, elle est devenue une figure incontournable du cinéma français. On la retrouve cet automne à l'affiche de deux films : "Des hommes" de Lucas Delvaux, et "Sous les étoiles de Paris" de Claus Drexel, un film tendre, inspiré d'un documentaire sur les sans-abri, retraçant l'histoire d'une clocharde et d'un petit migrant.