Soupçons de corruption par le Qatar au parlement européen: "Stupeur et tremblements"

information fournie par France 24 • 12/12/2022 à 07:54

A la Une de la presse, ce lundi 12 décembre, l’arrestation, hier, en Belgique, de la vice-présidente grecque du parlement européen, et de trois autres personnes, soupçonnées de corruption par le Qatar. La mobilisation financière de l’UE et des pays du G7 en faveur des Ukrainiens. Deux nouveaux patrons à la tête des Républicains et de La France Insoumise. Et l’impatience de la presse française et marocaine, avant la rencontre France/Maroc, en demi-finale de la Coupe du monde de foot.