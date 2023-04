information fournie par France 24 • 26/04/2023 à 10:49

Le cessez-le-feu de 72 heures conclu au Soudan sous l'égide des Etats-Unis reste fragile et les évacuations se poursuivent. Onze jours après le début des combats qui ont fait plus de 459 morts et plus de 4.000 blessés selon l'ONU, M. Perthes a affirmé qu'"il n'y a pour l'instant aucun signe clair que l'un ou l'autre (des deux généraux) est prêt à vraiment négocier".