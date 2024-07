information fournie par France 24 • 26/07/2024 à 12:42

Il s'agit de l'une des plus graves catastrophes humanitaires au monde. Au Soudan, depuis plus d'un an, le violent conflit entre l'armée et les forces rebelles déplacé des millions de personnes. Plus de 60 % de la population n'a pas accès aux soins de santé. Des discussions doivent se tenir le 14 août prochain à Genève.