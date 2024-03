information fournie par France 24 • 27/03/2024 à 08:37

Sitôt proclamé vainqueur de l'élection présidentielle, Bassirou Diomaye Faye tient à rassurer: le Sénégal maintiendra ses alliances avec ses partenaires à consdition qu'ils se montrent "respectueux". Et c'est là toute la nuance: faut-il s'attendre à voir Dakar renégocier ses accords existants ? On va plus loin avec Patricia Allémonière et Gauthier Rybinski.