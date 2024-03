information fournie par France 24 • 28/03/2024 à 18:29

Il l'a promis hier : le Sénégal restera un "allié sûr et fiable"... en prenant bien soin d'ajouter: de ses alliés "respectueux". Le terme est d'importance pour le vainqueur surprise de l'élection présidentielle dès le 1er tour. Bassirou Diomaye Faye va-t-il renverser la table comme l'en accusaient ses opposants avant le scrutin ? En tout cas la Chine a adressé un message de félicitations aujourd'hui qui n'est pas passé inaperçu. On va plus loin avec Zyad Limam et Gauthier Rybinski.