Sénégal : la colère de la rue

France 24 • 22/03/2021 à 10:21

Le Sénégal a connu les pires émeutes depuis très longtemps. Pourquoi une telle violence dans l'un des pays considérés comme l'un des plus stables d'Afrique et comme un modèle de démocratie sur le continent ? Le cas d'Ousmane Sanko a mis le feu aux poudres. Accusé de viol, il est finalement arrêté pour trouble à l'ordre public. Ses partisans crient au complot, descendent dans la rue et demandent sa libération. Affrontement avec les forces de l'ordre, tribunaux attaqués, pillages, le Sénégal s'embrase. Il y a une dizaine de morts. Ousmane Sonko est finalement libéré et placé sous contrôle judiciaire. Le 8 mars, le président Macky Sall sort de son silence et appelle à l'apaisement. Il allège le couvre-feu dans deux régions, dont Dakar. Mais du côté de l'opposition le ton se durcit.