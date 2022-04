Sénégal : l'exposition Picasso ouvre à Dakar

information fournie par France 24 • 01/04/2022 à 13:23

Un demi-siècle après la première présentation de son travail dans la capitale sénégalaise, Picasso revient à Dakar, cette fois au Musée des Civilisations noires. L'exposition qui s'ouvre ce jeudi soir est le fruit d'un travail de collaboration entre cet établissement sénégalais et le musée national Picasso-Paris qui a prêté les pièces du peintre exposées ainsi que le musée du Quai Branly de Paris et celui de Théodore Monod à Dakar qui ont tous deux contribué en prêtant les objets d'art africain. Pablo Picasso a été largement influencé on le sait par les masques et statuettes du continent. Nos correspondants Sarah SAKHO et Elimane NDAO l'ont visité en avant-première.