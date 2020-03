Semaine noire sur les marchés : Euroland fait le bilan des petites capitalisations boursières

EuroLand Corporate • 02/03/2020 à 12:30

o La semaine a été marquée par le renforcement des craintes autour du coronavirus et la très forte chute des marchés. Les petites capitalisations boursières ont dévissé et très peu de valeurs sont ressorties en hausse.

o Euroland Corporate vous présente les secteurs et les valeurs qui ont le mieux et le moins bien performés sur le CAC small

