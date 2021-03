France 24 • 11/03/2021 à 16:23

On a beaucoup parlé du tsunami et de l'accident nucléaire qui s'est produit à Fukushima il y a 10 ans, jour pour jour. Mais à l'origine, il y a eu un séisme colossal, de magnitude 9. Ce tremblement de terre a pourtant causé assez peu de dégâts et a prouvé à quel point les Japonais y étaient préparés.