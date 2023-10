Sécurité en Haïti : mission impossible ?

information fournie par France 24 • 03/10/2023 à 20:24

Le Conseil de sécurité de l’ONU a donné son feu vert la nuit dernière à l’envoi d’une force internationale, menée par le Kenya. Elle doit aider la police en proie aux gangs qui contrôlent une grande partie de Port au Prince. Une mission demandée par le Premier Ministre haïtien depuis un an. La résolution a été adoptée par 13 voix pour et 2 abstentions, celles de la Chine et la Russie. Le ministre des affaires étrangères haïtien Jean Victor Généus évoque une résolution « à portée historique ».