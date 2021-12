Second tour LR : Eric Ciotti vs Valérie Pécresse

information fournie par France 24 • 02/12/2021 à 18:55

Eric Ciotti et Valérie Pécresse, gagnants du congrès des Républicains. Samedi, on connaitra celui ou celle qui sera candidat à la présidentielle. La candidature d'Eric Zemmour a provoqué moqueries et désapprobation de la part de la classe politique et pourtant sa vidéo a été vue 2 millions de fois. David Revault-d’Allonnes du JDD et Yasmina Jaaffar présidente de la ruche media production et journaliste à Franc-tireur en parle avec Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani de Slate.fr.