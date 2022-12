information fournie par France 24 • 02/12/2022 à 10:01

Rencontre avec le rappeur et chanteur belge Scylla à l’occasion de la sortie de son nouvel album "Éternel". Réputé et reconnu pour sa plume aiguisée et son sens de la poésie, cet artiste a su faire sa place dans l’univers du hip-hop en y apportant sa marque de fabrique unique et exigeante.