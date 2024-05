Scope 4 : faut-il prendre au sérieux le concept des émissions carbone évitées ?

information fournie par Boursorama • 29/05/2024 à 14:10

En plus des données sur les émissions générées directement par l'entreprise (Scope 1), celles liées à la consommation d'énergie (Scope 2) et celles liées à la chaîne de valeur amont et aval (scope 3), un certain nombre d'acteurs cherche aujourd'hui à mettre en avant le concept d'émissions évitées, aussi appelé scope 4. Les explications d'Axel Pierron, directeur chez Morningstar Sustainalytics

