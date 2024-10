Scandale du Probo Koala en Côte d'Ivoire : les victimes réclament toujours justice

information fournie par France 24 • 09/10/2024 à 12:00

En 2006, l’entreprise Trafigura cherche à se débarrasser de 500m3 de déchets toxiques issus du raffinage de produits pétroliers entreposés sur son cargo Probo Koala. Après quatre mois en mer et plusieurs refus, le navire accoste en Côte d’Ivoire, où une entreprise locale, avec l’accord des autorités, déverse les déchets à Abidjan sans aucun traitement. Résultat : plus de 100 000 personnes intoxiquées, dont plusieurs morts. Dix-huit ans plus tard, beaucoup luttent encore pour obtenir justice. Reportage de Julia Guggenheim, Flore Monteau et Damien Koffi.