information fournie par France 24 • 05/08/2021 à 19:46

En 2018, à l'âge de 19 ans, Matina Razafimahefa créé Sayna, une plateforme d'apprentissage numérique, l'Edtech, et de crowdsourcing malgache. Elle ambitionne désormais de s'étendre à l'ouest du continent africain et de former quelques 8 000 développeurs d'ici à 2024.