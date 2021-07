Saleem Zaroubi, astrophysicien : "Quelle est la place de l'Homme dans l'univers ?"

France 24 • 06/07/2021 à 16:10

Dans "Libres pensées" l'astrophysicien Saleem Zaroubi présente son ouvrage "Au début : physique, philosophie et histoire de la cosmologie" et nous explique quelle est la place de l'être humain dans l'univers. Il parle également du duel entre la science et la religion ou encore de la contribution des scientifiques arabo-musulmans à la "révolution scientifique", et évoque enfin les théories sur la possibilité d'une vie sur d'autres planètes.