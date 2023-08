Sahel: le risque de l'abandon

information fournie par France 24 • 30/08/2023 à 10:33

Alors que la Minusma entame la 2ème phase du retrait des Casques Bleus du Mali, la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel et l'isolement des pouvoirs issus des coups d'état font craindre une catastrophe humanitaire au Niger voisin. L'ONU a-t-elle raison de s'alarmer ? Dans l'actualité aussi, Luis Rubiales désormais lâché par la Fédération Espagnole de Football. Combien de temps peut-il tenir ? On va plus loin avec Patricia Allémonière, Antoine Mariotti et Céline Schmitt à Madrid.