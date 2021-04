Sadek, l'artiste multiple !

France 24 • 23/04/2021 à 15:03

Rendez-vous dans Légendes urbaines avec Sadek à l'occasion de la sortie de son nouvel album "Aimons-nous vivants". Présent sur la scène urbaine depuis plus de 10 ans, le rappeur du 93 a effectué un nombre de featurings impressionnants : Ninho, Fianso, Heuss l'Enfoiré, Ali, Vald, Kalash Criminel, Niska, Lacrim, Rimkus, Leto, Da Uzi, Seth Gekho, RimK, Dosseh, Mister You et bien d'autres ! Artiste multiple, il s'essaie également au cinéma depuis quelques années. Et pour cet épisode, c'est l'humoriste Redouanne Harjane qui offre la question mystère.