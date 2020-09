Sabri Boukadoum : "Alger est convaincu que le dialogue est possible entre les parties libyennes"

France 24 • 08/09/2020 à 11:59

Dans un entretien accordé à France 24 à Alger, Sabri Boukadoum, ministre algérien des Affaires étrangères, revient sur sa récente visite effectuée en Turquie, ainsi que sur le dossier libyen, abordé avec les autorités turques. Il estime qu'il faut que "toutes les parties libyennes misent sur le dialogue" et appelle à "cesser l'envoi d'armes en Libye". Le diplomate algérien s'exprime également sur la situation au Mali et souhaite une transition "la plus courte possible". Il assure, enfin, souhaiter "les meilleurs relations possibles avec la France".