France 24 • 22/02/2021 à 10:57

Le Monde dans tous ses États revient sur la confrontation entre le président russe Vladimir Poutine et son principal opposant, Alexeï Navalny. Depuis son arrestation, des manifestations de soutien ont lieu à Moscou et dans plusieurs villes, malgré les risques de répression. Les ONG évoquent plus de 10 000 arrestations, alors que les manifestants risquent pourtant jusqu'à 10 ans de prison.