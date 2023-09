Rupert Murdoch lâche les rênes de son empire médiatique, son fils Lachlan lui succède

information fournie par France 24 • 21/09/2023 à 19:48

A 92 ans, le magnat des médias Rupert Murdoch va lâcher les rênes de son empire médiatique et passer la main à son fils aîné Lachlan, à la tête du groupe de médias News Corp et de Fox Corporation. Il met ainsi fin à une carrière de 70 ans, marquée par une forte expansion de l'Australie aux Etats-Unis en passant par le Royaume-Uni, mais aussi de nombreux scandales et une influence sur la vie politique des pays concernés. Décryptage dans l'info éco avec Line Rifaï.