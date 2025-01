information fournie par France 24 • 18/01/2025 à 21:20

Romuald Sciora est notre invité : Au coeur de l'info. Essayiste, il dirige l'observatoire politique et géostratégique des États Unis de l'IRIS et nous présente son dernier ouvrage : « l'Amérique éclatée », chez Armand Colin. « L'Amérique va t'elle vraiment dans le mur ? », questionne t'il. A deux jours de l'investiture de Donald Trump, la polarisation politique extrême que connaît le pays est dans tous les esprits et comme nous allons le voir, les indicateurs ne sont pas rassurants.