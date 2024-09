information fournie par France 24 • 27/09/2024 à 15:27

Plus de quatre millions de robots sont déjà opérationnels dans les usines, et leur nombre progresse de 10 % chaque année. Encore minoritaires, les robots humanoïdes arrivent en force. Les modèles Apollo et Figure s'invitent sur les chaînes de montage automobiles. La Nasa projette d'en envoyer dans l'espace.